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На нєшкайши дзень, 7. юлий

автор Пририхтала: В. Вуячич
автор Пририхтала: В. Вуячич 16 Опатрене

7. ЮЛИЙ – На нєшайши дзень народзел ше фоторепортер Ярослав Пап.

1887 – Народзел ше маляр Марк Шаґал (Витебск, Билорусия, 7. юлий 1887 – Саинт Паул, Французка, 28. марец 1985), єден з найориґиналнєйших малярох 20. вику. Омальовал паризку оперу, синаґоґу у Єрусалиме и будинок ЗН.

1907 – Народзела ше ґлумица Италина Лида Краваня, позната як Ита Рина (Дивача, при Трсту, Италия, 7. юлий 1907 – Будва, Чарна Гора, 10. май 1979). Вибрана є за Мис Югославиї 1926. року, и подписує тророчни контракт продуцентску хижу Остермаєр филм у Берлину. Шейдзешатих рокох зоз супругом ше преселєла до Будви.

1957 – Народзел ше фоторепортер Ярослав Пап (Лалить, 7. юлий 1957 – у Специялни резерват природи Горнє подунавє 16. авґуст 2021). Oсновну школу закончел у родним месце, а Стредню фотоґрафску школу Дьордє Зличич у Новим Садзе. Зоз фотоґрафию ше професийно занїмал од 1984. року у редакциї новосадского Дневнику дзе прешол драгу од фоторепортера-приправнїка по редактора фотоґрафиї. Од 2013. року робел як фоторепортер и редактор фотоґрафиї у Новинскей аґенциї Танюґ, а од 2018. року и у Радио-телевизиї Войводини. Коло штири децениї провадзел и зазначовал подїї, од локалних по медзинародни, його фотоґрафиї емитовани у жеми и иножемстве, прейґ шветових новинских аґенцийох зоз котрима сотрудзовал, од Асошиєтед преса по Ройтерс. Часто зазначовал и подїї у рускей националней заєднїци насампредз у Руским Керестуре, а активно сотрудзовал и зоз НВУ Руске слово. Заш лєм, його перша и права любов було фотоґрафованє природи, насампредз у Войводини. Мал вецей як 60 самостойни вистави, а бул и снователь Фотоґрафского руху Фото лови. Здруженє новинарох Сербиї (УНС) додзелює рочну награду Ярослав Пап за фотоґрафию.

Нєшка Шветови дзень чоколади.

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