7. ЮНИЙ – На нєшкайши дзень пущена до роботи жемска сателитска станїца у Иванїци.

1848 – Народзел ше французки маляр Ежен Анри Пол Ґоґен (Париз, 7. юний 1848 – Атуона, 8. май 1903). Ґоґен єден з трох малярох постимпресионизма.

1862 – ЗАД и Велька Британия подписали спорозуменє о застановйованю тарґовини з рабами.

1917 – Народзел ше америцки филмски ґлумец, шпивач и забавяч, Дино Пол Крочети, познати як Дин Мартин (Стубенвил, Огайо, ЗАД, 7. юний 1917 – Беверли Гилс, 25. децембер 1995), початну славу здобул у тандему з комичаром Джерийом Луисом, зоз хторим знял 18 филми.

1974 – У Иванїци пущена до роботи перша жемска сателитска станїца у Югославиї за медзиконтинентални телефонски линиї и ТВ програми. Станїца цалком розруйнована з бомбардованями на яр 1999. року под час аґресиї НАТО на Союзну Републику Югославию.