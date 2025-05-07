На нєшкайши дзень, 7. май

7. МАЙ – На нєшкайши дзень ше народзел Александер Духнович.

1803 – Народзени священїк Александер Василєвич Духнович (Тополя, Словацка, 7. май 1803 – Прешов, Словацка, 30. април 1865), бул грекокатолїцки паноцец, национални будитель Русинох у восточней Словацкей и Закарпат’ю, поета, писатель, етноґраф, публициста. Автор є тексту шпиванки Я Русин бул, єсм и буду, хтора шпивана як гимна на Сновательней скупштини Руского народного просвитного дружтва. З його меном, у новембре 1945. року у Прешове у Словацкей основани Театер Александер Духнович.

1833 – Народзени нємецки композитор и пиянист Йоханес Брамс (Гамбурґ, Нємецка, 7. май 1833 – Беч, Австрия, 3. април 1897).

1892 – Народзел шe предсидатель Социялистичней Федеративней Републики Югославиї, Йосип Броз Тито (Кумровец, 7. май 1892 – Любляна, 4. май 1980), бул югославянски комунистични револуционер, предсидатель Союзу комунистох Югославиї, бул премиєр (1943–1963), а познєйше и предсидатель (1953–1980) Социялистичней Федеративней Републики Югославиї. Бул и вожд Руху нєвязаних жемох.

1999 – Папа Йоан Павло II нащивел Румунию, як перши поглавар Римокатолїцкей церкви хтори после тисячрочного розколу нащивел єдну православну жем.