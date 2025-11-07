РутенпресТексти

На нєшкайши дзень, 7. новембер

автор Пририхтала: В. Вуячич
7. НОВЕМБЕР – На нєшкайши дзень народзена Мария Кири.

1728 – Народзел ше моряк Джеймс Кук (Мартон, Велька Британия, 7. новембер 1728 – Вельке острово, Гаваї, 14. фебруар 1779), хторого волали Капитен Кук, найвизначнєйши виглєдовач Цихого океану. На першим путованю од 1768. по 1771. рок ришел тайну Австралиї, оплївал Нови Зеланд и утвердзел же Нова Ґвинея острово. Перши оплївал побрежя Аляски, виглєдовал Беринґов морйоуз и пренашол Гавайски острова.

1867 – Народзена физичарка Мария Склодовска, позната як Мария Кири (Варшава, 7. новембер 1867 – Саланш, Французка, 4. юлий 1934), добитнїца двох Нобелових наградох. Зоз супругом Пєром Кирийом зоз руди уран видвоєла нови елементи – радиюм и полониюм. Вона перша жена хтора здобула академску титулу паризкей Академиї медицини и постала шеф Катедри за физику на Сорбони. З Пєром 1903. року подзелєла Нобелову награду за физику, а 1911. року сама достала Нобелову награду за хемию. На їх чесц єдна мерна єдинка у физики наволана Кири.

1913 – Народзел ше французки писатель Албер Ками (Дреан, Французки Алжир, 7. новембер 1913 – Вилблевен, Французка, 4. януар 1960), добитнїк Нобеловей награди за литературу 1957. року.

1946 – Закончена перша союзна роботна акция младежи Югославиї на гайзибанскей драги Брчко – Бановичи. Коло 70 тисячи млади зоз цалей жеми и 2 тисячи зоз иножемства за 150 днї направели гайзибанску драгу длугоку 90 километри.

