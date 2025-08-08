8. АВҐУСТ – Нєшка Медзинародни дзень мачкох.

1609 – Пред членами Сената у Венециї, Ґалилео Ґалилей представел свой телескоп.

1786 – Французки зачатнїки модерного алпинизма Мишел Ґабриєл Пакар и Жак Балма перши вишли на найвисши верх Алпох и заходней Европи – Монблан, хтори високи коло 4807 метери.

1832 – Народзени писатель и маляр Дюра Якшич (Сербска Црня, 8. авґуст 1832 – Беоґрад, 16. новембер 1878), трима ше же є найвекши лиричар сербского романтизма и єден з найталантованших малярох 19. вику.

1900 – У Бруклину почал перши тениски турнир Дейвис куп.

1986 – Премиєрно приказани рисовани филм Трансформерси.

Медзинародни дзень мачкох почало ше означовац од 2002. року на инициятиву Медзинародного фонду за добробут животиньох (The International Fund for Animal Welfare, IFAW)