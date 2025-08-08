РутенпресТексти

На нєшкайши дзень, 8. авґуст

автор Пририхтала: В. Вуячич
автор Пририхтала: В. Вуячич 20 Опатрене

8. АВҐУСТ – Нєшка Медзинародни дзень мачкох.

1609 – Пред членами Сената у Венециї, Ґалилео Ґалилей представел свой телескоп.

1786 – Французки зачатнїки модерного алпинизма Мишел Ґабриєл Пакар и Жак Балма перши вишли на найвисши верх Алпох и заходней Европи – Монблан, хтори високи коло 4807 метери.

1832 – Народзени писатель и маляр Дюра Якшич (Сербска Црня, 8. авґуст 1832 – Беоґрад, 16. новембер 1878), трима ше же є найвекши лиричар сербского романтизма и єден з найталантованших малярох 19. вику.

1900 – У Бруклину почал перши тениски турнир Дейвис куп.

1986 – Премиєрно приказани рисовани филм Трансформерси.

Медзинародни дзень мачкох почало ше означовац од 2002. року на инициятиву Медзинародного фонду за добробут животиньох (The International Fund for Animal Welfare, IFAW)

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Oтворени Конкурс за вибор главного редактора часописа МАК

Нєшка отворени Конкурс за вибор главного редактора новинох...

Oтворени Конкурс за вибор главного редактора часописа „Заградка“

Нєшка почина дюрдьовска Подобова колония

Шлїдуюцого викенду буду Днї керестурскей паприґи