На нєшкайши дзень, 8. фебруар

8. ФЕБРУАР – На нєшкайши дзень у Руским Керестуре народзена др Леона Доротич Ґутеша .

1828 – Народзени французки писатель Жил Верн (Нант, 8. фебруар 1828 – Амєн, 24. марец 1905), автор науково-фантастичних романох, поета и драмски писатель.

1834 – Народзени хемичар Дмитрий Иванович Менделєєв (Тобольск, Сибир, 8. фебруар 1834 – Санкт Петербурґ, 2. фебруар 1907), творец Периодичней системи елементох.

1938 – У Руским Керестуре народзена др Леона Доротич Ґутеша (Руски Керестур, 8. фебруар 1938 – Дюрдьов, 5. октобра 2022). Др Леона Доротич Ґутеша, єдна з пионирох гуманей ґенетики у дакедишнєй СФРЮ, а остатнї вецей як 20 роки живота була активна на полю волотнерскей еколоґийно-просвищуюцей роботи у родним Руским Керестуре. Основну школу закончела у родним валалє, а 1954. року фамелия ше преселєла до Нового Саду дзе ю оцец вжал за шеґерта до свойого скравeцкого мигелю, а паралелно закончела и тророчну шеґертску школу. Кед ше у Новим Садзе отворел дзецински шпиталь, прията є робиц на допатраню хорих дзецох и источашнє ходзела и до школи. Потим ше уписала до поряднєй штреднєй медицинскей школи, а закончела и висшу медицинску школу, а вец и штири роки на Природно-математичним факултету, оддзелєнє гумана ґенетика. З тей обласци ище закончела два роки специялизациї у Беоґрадзе, а вец и субспециялизацию на два заводи, на Институту Ломоносов у Москви. Кед ше пензионовала, зоз супругом др Леона ше преселєла жиц до Руского Керестура. Активовала ше на еколоґийним просвищованю и основала Здруженє „Желєни персцень”. Так орґанизовани фахово преподаваня з рижних обласцох, а з помоцу школярох и других посадзени коло 20000 древка. Орґанизовани рижни манифестациї з нагоди еколоґийних датумох, мотивоване ушорйованє заградкох, итд. Др Доротичова порушала и утвердзованє квалитетa води за пице у Руским Керестуре, дзе фаховци з Батуту утвердзели єй нєисправносц пре присуство арсену. Двацецрочни активносци „Желєного персценя” др Леона Доротич Ґутеша зазначела у двоязичней кнїжки „Стриберна яр” хтора обявена 2016. року. Умарла 5. октобра 2022. року, а похована є на теметове у Дюрдьове. Др Леона Доротич Ґутеша була вецейрочна сотруднїца и у виданьох „Руского слова” дзе обявени єй фахово роботи.

1984 – У Сараєве отворени 14. жимски олимпийски бависка, тирвали по 14. фебруар 1984. року.

1992 – Отворени 16. жимски олимпийски бависка у Францускей у Албертвилу.

2002 – 19. жимски олимпийски бависка отворени у ЗАД у Солт Лейк Ситию.