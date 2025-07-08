На нєшкайши дзень, 8. юлий

8. ЮЛИЙ – На нєшайши дзень народзел ше перши шветови милиярдер Рокфелер.

1838 – Народзел ше нємецки конструктор и ґенерал ґроф Фердинанд Фон Цепелин (Констанц, Нємецка, 8. юлий 1838 – Берлин, 8. марец 1917), хтори конструовал вельку воздушну ладю Дирижабл, хтора по нїм наволана Цепелин.

1839 – Народзел ше Джон Дейвидсон Рокфелер (Ричфорд, ЗАД, 8. юлий 1839 – Ормонд Бич, ЗАД, 23. май 1937), америцки индустриялєц и филантроп, снователь фамелиї Рокфелер, перши шветови милиярдер.

1885 – Народзени филозоф Ернест Блох (Лудвиґсхафен, 8. юлий 1885 – Тибинґен, 4. авґуст 1977), єден зоз найзначнєйших филозофох 20. вику.

1956 – У Беоґрадзе емитовани перши експериментални явни ТВ пренос з нагоди преслави 100-рочнїци од народзеня Николи Тесли. Програма емитована зоз студия на Институту Никола Тесла, а гражданє провадзели програму прейґ коло 40 приємнїкох хтори були змесцени у авзлоґох предавальньох у вецей часцох города.