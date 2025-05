На нєшкайши дзень, 8. май

8. МАЙ – На нєшкайши дзень народзел ше професор, писатель и поета Владимир Бесерминї.

1828 – Народзени Жан Анри Динан (Женева, Швайцарска, 8. май 1828 – Гайден, Швайцарска, 30. октобер 1910), филантроп, снователь медзинародней гуманитарней орґанизациї Червени криж. Добитнїк є першей Нобеловей награди за мир 1901. року.

1946 – Народзел ше професор Владимир Бесерминї (Шид, 8. май 1946 – Вербас, 20. марец 2014), основну школу и ґимназию закончел у Шидзе. Студиї закончел на Филозофским факултету, ґрупа за югославянски литератури у Новим Садзе и бул активни у литературней секциї КУД Максим Горки. Робел у ОШ Петро Кузмяк, а вец бул лектор за руски язик у Прекладательней служби Скупштини и Вивершней ради САП Войводини у Новим Садзе. У периодзе од 1982. по 1987. є на функциї секретара Културно-просвитней заєднїци општини Кула, а 1987. року ше враца до ОШ и Ґимназиї Петро Кузмяк. До пензиї пошол 2010. року, як пензионер жил у Руским Керестуре. Поетски твори му обявйовани у Шветлосци и Календарох, попри тим, вецей роки бул рецензент рукописох у НВУ Руске слово, а рецензовал и фахово виданя з обласци образованя. Як пензионер, предлужел свою активносц на планє култури, активно участвовал у орґанизациї Фестивала Червена ружа, Драмского меморияла Петро Ризнич Дядя и Костельниковей єшенї, а и пририхтовал рецитаторох за змаганя. По кратшей хороти умар у вербаским шпиталю 20. марца 2014. року, а поховани є на керестурским теметове.

1970 – Битлси (The Beatles) видали свой остатнї албум Лет ит би (Let It Be).

2001 – Югославия прията до Шветовей банки як полноправни член.

2001 – Папа Йоан Павло други нащивел Сирию и вошол до джамиї, з чим постал перши папа хтори тото зробел.

Нєшка Шветови дзень Червеного крижа.