На нєшкайши дзень, 10. марец

10. МАРЕЦ – На нєшкайши дзень основани Завод за културу войводянских Руснацох.

1868 – Народзел ше учитель, управитель основней школи у Руским Керестуре, автор учебнїкох, дзецински писатель, публициста Mихаил A. Поливка (Maла Брежнїца, тераз Словацка, 10. марец 1868 – 12. марец 1944). Учительску школу Михаил А. Поливка закончел у Ужгородзе и дo Руского Keрестура приходзи 1. септембра 1901. року. Пo 1925. рок бул управитель oсновней и предлужней школи, a oд 1931. и управитель ремеселнїцкей школи. Зложел перши учебнїки за руски школи: Читанки за основну школу, а зоз о. Михаилом Мудрийом написал Буквар. Михаил А. Поливка написал Историю народней школи у Руским Керестуре, хтора обявена у Руским календаре РНПД (Руски Керестур 1933. и Дяково 1934. рок). Бул почитовани як всестрани културно–просвитни роботнїк и народни предняк. Умар у Руским Керестуре 1944. року, дзе є и поховани.

1955 – Народзел ше народни етнолоґ и публициста Янко Барна (Руски Керестур, 10. марца 1955 – Темерин, 15. юний 2020). Закончел Висшу економску школу и роками робел у обласци финансийох. Янко Барна бул член Дружтва за руски язик, литературу и културу од 1979. року, єден час бул предсидатель Предсидательста, а потим и член Надпатраюцого одбора Дружтва. Приповедал зоз старшима людзми и записовал тото цо вони чули, видзели и запаметали и систематично зберал материяли, фотоґрафиї и документи з прешлосци Руснацох. Обявйовал пригодни етноґрафски написи у новинох Руске слово, Календаре, у часопису за дзеци Заградка.

2008 – Основани Завод за културу войводянских Руснацох зоз заєднїцку одлуку Скупштини Автономней Покраїни Войводини и Националного совита рускей националней меншини.