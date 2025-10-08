На нєшкайши дзень, 8. октобер

8. ОКТОБЕР – На нєшкайши дзень боксере почали хасновац рукавици.
1818 – Двоме анґлийски боксере першираз под час рунди похасновали рукавици.
1892 – Народзела ше поетеса Марина Цветаєва (Москва, 8. октобер 1892 – Єлабуґа, 31. авґуст 1941). Студиї закончела на французким универзитету Сорбона, а писала о женскей сензибилносци и емоцийох.
1926 – Народзела ше Луиза Лин Хей (Лос Андєлес, ЗАД, 8. октобер 1926 – Сан Диєґо, ЗАД, 30. авґуст 2017) була мотивацийна авторка вецей кнїжкох о сиґурносци до себе и снователька видавательней хижи Хей, гаус (Hay house).
1970 – Писатель Александар Солженїцин достал Нобелову награду за литературу.
2007 – Нобелова награда за медицину, за роботу на ембрионалних матичних клїтинкох, додзелєна Мариови Капекиови, Мартинови Евансови и Оливерови Смитизови.