На нєшкайши дзень, 9. април

9. АПРИЛ – На нєшкайши дзень

1683 – Французки виглєдовач Рене Робер Кавелиє, сер де Ла Сал преглашел вельку територию у Америки за маєток Французкей и наволал ю Луизияна, на чесц краля Луя Штернастого.

1821 – Народзел ше французки писатель Шарл Пєр Бодлер (Париз, Французка, 9. април 1821 – 31. авґуст 1867).

1926 – Народзени Хю Хефнер (Чикаґо, ЗАД, 9. април 1926 – Лос Андєлес, 27. септембер 2017), америцки публициста, продуцент, снователь и главни редактор маґазина Плейбой.

1940 – У Беоґрадзе отримани Перши конґрес студентох Югославиї, на хторим 127 делеґати Беоґрадского, Заґребского и Люблянского универзитета зоз декларацию одлучно осудзели империялистичну войну и виражели порихтаносц студентох и младежи, вєдно з народом, предлужиц борбу процив уцагованя жеми до войни.

2002 – Парламенти Сербиї и Чарней Гори прилапели спорозуменє о утаргованю Союзней Републики Югославиї и твореню союзу Сербиї и Чарней Гори.