На нєшкайши дзень, 9. авґуст

автор Пририхтала: В. Вуячич
9. АВҐУСТ – Нєшка Медзинародни дзень худобних.

1945. року розвити перши документарни филм хтори зняти у Югославиї после Другей шветовей войни – документарни филм ”Ясеновец” за хтори сценарий написали и режирали го Ґустав Ґаврин и Коста Главати.

1945 – На трецим зашеданю АВНОЙ у Беоґрадзе преглашене за дочасову Народну скупштину Демократичней Федеративней Югославиї. Истого дня прилапени и Закон о виберанкових лїстинох и принєшена одредба о праву гласа женох и младих старших як 18 роки.

1945 – У Другей шветовей войни воздухоплївство ЗАД руцело атомску бомбу на японски город Наґасаки. У городзе погинули найменєй 74-90 тисячи людзе.

1992 – У Барселови закончени 25. олимпийски бависка, на хторих спортисти СР Югославиї, нє могли участвовац у екипних спортох, алє медалї виборени у штреляцтве – Ясна Шекарич стриберну, а Аранка Биндер и Стеван Плетикосич бронзову.

Нєшка Медзинародни дзень худобних. Установели го Зєдинєни нациї 1994. року.

