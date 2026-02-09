9. ФЕБРУАР – На нєшкайши дзень обявена Мозила Фаєрфокс.

1895 – Одбавене перше одбойкашске стретнуце. Вилиям Ґ. Морґан у Масачусецу представел нове бависко хторе теди наволал минтонет (mintonette), а познєйше одбойка (volleyball).

1900 – Двайт Дейвис основал тениске змаганє Дейвис куп.

2004 – Обявена Мозила Фаєрфокс (Mozilla Firefox), верзия 1.6 и од теди постава озбильна конкуренция Интернет Експлорер преглєдовачу.

Медзинародни дзень епилепсиї ше означує другого пондзелку у фебруаре од 2015. року. Лилова фарба ше часто хаснує як символ потримовки хорим од епилепсиї.

Нєшка ше означує дзень италияского єдла пица, першираз є означени 2000. року.

Други пондзелок у фебруаре и Дзень кед треба очисциц компютери. Здогадованє же треба ошлєбодзиц диґитални простор, алє и очухац тастатуру порушани 2000. року.