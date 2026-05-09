На нєшкайши дзень, 9. май

9. МАЙ – Нєшка Дзень Европи.

Володимир Гнатюк

1871 – Народзе ше Володимир Михайлович Гнатюк (Велеснїв, Австро-Угорска, нєшка Україна, 9. май 1871 – Львов, Україна, 6. октобер 1926), познати українски етноґраф и културни дїяч. Влєце 1897. року нащивел руски валали у Войводини и записал народни шпиванки, прозни твори и вецей записи, хтори обявел у штирох томох Етноґрафичного зборнїка Наукового товариства Шевченко у Львове, а тоти записи нашого усного народного скарбу представяю фундамент на хторим стої история литератури бачванско-сримских Руснацох.

1939 – Народзел ше о. др Тадей Войнович, ОФМ (Чаковец, 9. май 1939 – Изола, Словения, 8. новембер 2008). Бул визначни еґзеґета, полиґлота (знал нємецки, анґлийски, италиянски, гебрейски и старогречески язик), а вєдно зоз Михалом и Янком Рамач преложел Святе писмо – Стари и Нови завит зоз старогреческого на руски язик. Преподавал и бул професор на Теолоґийно-катехетским институту Суботицкей бискупиї, а преподаваня тримал и у Новим Садзе. Бул перши директор и одвичательни редактор Радио Мариї Сербиї.

1945 – Дзень побиди над фашизмом, кед нацистична Нємецка подписала безусловну капитулацию, з чим закончена Друга шветова война. Документ о капитулациї у Берлину подписали нємецки фелдмаршал Вилгелм Кайтел, а у мено Антифашистичней коалициї совєтски маршал Ґеорґий Жуков и британски ґенерал Атрур Тедер.

1948 – Дзень Основней школи Братство єдинство у Коцуре. Перши податок о образованю у Коцуре зазначени 1765. року. Мено Братство-єдинство школа достала 1948. року. Теди ше настава одвивала у вецей обєктох у валалє, а 1965. року шицки школяре од першей по осму класу почали ходзиц до терашнього будинка. У школи ше порядна настава одвива на руским и сербским язику, а школяре можу як виборну наставу учиц руски, лєбо мадярски язик зоз елементами националней култури.

1950 – Виложени концепт зєдинєного континенту, познатши як Шуманова декларация (Schuman declaration), цо постала основа за снованє Европскей униї (ЕУ). Нєшка ше политични ентитет Европсей униї виражує зоз гимну, адаптована тема зоз Симфониї ч. 9 Лудвиґа ван Бетовена, Ода радосци и заставу. На Совиту Европскей униї у Милану 1985. року одлучене же ше 9. май будзе означовац каждого року. Европску унию нєшка творя 27 держави.

Кирбай у Катедралней церкви святого оца Миколая у Руским Керестуре.