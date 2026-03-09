На новей лїстини Штефанкова и ище штверо Керестурци

КУЛА/РУСКИ КЕРЕСТУР – Всоботу, 7. марца Општинска виберанкова комисия преглашела ище єдну лїстину котра будзе наступац под шорним числом штири на наиходзацих локалних виберанкох у општини Кула котри заказани за 29 марец.
Слово о меншинскей лїстини под назву „Руска лїстина – Русинска листа” котру поднєсла Русинска демократска странка – Руска демократична странка зоз шедзиском у Сримскей Митровици, чий заступнїк Мирослав Бесерменї.
На лїстини ше находза лєм пейц особи, и шицки су зоз Руского Керестура – автомеханїчар Борис Штранґар, хореоґраф Андрея Штефанко, польопривреднїк Борис Малацко, и мац и дзивка по занїманю обидва домашня, Ивана Бонич и Бранка Бонич.
Лїстина преглашена на основи 341, односно 250 подписи потримовки, бо у складзе зоз законскима предписанями, за меншински лїстини достаточна половка подписох у поровнаню з другима. Шицки подписи оверела Општинска управа у Кули, а векшину предпоставяме и матични уряд у Руским Керестуре, дзень скорей як цо лїстина преглашена.