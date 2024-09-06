На Новосадским сайме од нєшка вистава транспотних превозкох

НОВИ САД – На Новосадским сайме од нєшка, 6. септембра по нєдзелю, 8. септембер будзе отримана шеста Авто-мото берза, наявене зоз Новосадского сайма.

Шветочне оверанє будзе на пияток, 6. септембра на 14 годзин у Аули Новосадского сайма. През викенд на соботу и на нєдзелю на Авто-мото берзи будзе дрифт програма, а порихтани и єден ревиялни слалом. Наявени и ревиялни обегованя дронох, алє и вельо того у вязи зоз безпечносцу у транспорту.

На соботу, традицийни дефиле моторкох руши зоз Мишелуку и през город сцигнє на Новосадски саям. И того року, як и влонї, будзе кампинґ.

Капури Новосадского сайму буду отворени на пияток, 6. септембра од 12 до 19 годзин, а на соботу и нєдзелю од 9 до 20 годзин. Поєдинєчна уходнїца 600 динари. Дзеци до дзешец роки, особи зоз инвалидитетом и представнїки войска и полициї можу войсц задармо.

Вецей информациї и програму Авто-мото берзи мож найсц на тим сайту.