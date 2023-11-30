На Новосадским сайму будзе и промоция манифестациї „Капушнїк фестˮ

НОВИ САД – Туристична орґанизация општини Вербас (ТООВ) представи туристични понукнуца вербаскей општини на 54. Медзинародним сайму туризму, хтори тирва од 30. новембра по 2. децембер.

На штанду Туристичней орґанизациї Войводини представя ше 23 локални туристични орґанизациї, як и привредни субєкти, а медзи нїма и ТООВ.

У рамикох представяня ТООВ, на пияток, 1. децембра, од 11 годзин будзе промоция манифестациї „Капушнїк фестˮ, котра ше уж традицийно отримує у фебруару у Коцуре. За нащивительох того дня членїци зоз коцурских Активох женох буду пририхтовац швижи капушнїки.

З нагоди 100-рочнїци Новосадского сайму, з потримовку Покраїнского секретарияту за привреду и туризем, одлучене же ше уход нє будзе наплацовац, же би цо вецей нащивительох могли присц на тогорочни Медзинародни саям туризму и видзиц понукнуца шицких викладательох.