На нєшкайши дзень, 20. септембер

20. СЕПТЕМБЕР – На нєшкайши дзень преглашена перша еколоґийна держава на швеце.

1833 – Народзел ше новинар и пацифист Ернесто Теодоро Монета (Милано, нєшка Италия, 20. септембер 1833 – Милано, 10. фебруар 1918), добитнїк Нобеловей награди за мир 1907. року.

1947 – Основана Народна библиотека зоз читальню у Бикичу, у хторей теди було вецей як 300 наслови.

1991 – Чарногорски парламент у Жабляку преглашел Чарну Гору за еколоґийну державу и прилапел декларацию о защити природи. Проєкт першей еколоґийней держави на швеце прилапени 1992. року на шветовим еко-самиту у Бразилу под покровительством Зєдинєних нацийох.

Нєшка Медзинародни дзень универзитетского спорту. Преглашела го Ґенерална конференция Унеска 2015. року, на предклад Медзинародней универзитетскей спортскей федерациї (FISU). Означує го Орґанизация ЗН за образованє, науку и културу (UNESKO), а датум вибрани як здогадованє на перше шветове студентске першенство хторе отримане 20. септембра 1924. року.