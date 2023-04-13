На Оддзелєню за русинистику мастеровала Зинаида Будински

НОВИ САД – На Филозофским факултету, Универзитет у Новим Садзе, на Оддзелєню за русинистику, вчера 12. априла Зинаида Будински одбранєла мастер роботу. Тема мастер роботи була „Анґлицизми – найновше лексичне пасмо у руским язику”.

Корпус виглєдованя Будинсковей були тексти на руским язику хтори обявени на сайту НВУ „Руске слово” (www.ruskeslovo.com) у периодзе од 2016. до 2021. рок и хаснованє англицизмох у тих текстох.

Комисия у составе: проф. др Предраґ Новаков зоз Оддзелєня за анґлистику, др Ана Римар Симунович и проф. др Михайло Фейса, хтори бул и ментор, єдногласно одлучели же кандидатка Зинаида Будински одбранєла мастер роботу и достала званє мастер професор руского язика.