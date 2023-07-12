На Оддзелєню за русинистику уписани єден студент

НОВИ САД – У юнийским уписним термину, на основни академски студиї (ОАС) на Оддзелєню за русинистику Филозофского факултету уписани єден студент у 2023/2024 школским року .

На Оддзелєнє за русинистику у 2023/2024 школским року можу ше уписац 4 студенти чийо ше образованє финансує зоз буджету и 6 самофинансуюци студенти.

Основни академски студиї тирваю штири роки (осем семестри), вредносц найменєй 240 ЕСПБ. После законченя основних академских студийох студенти здобуваю диплому Дипломовани филолоґ – руски язик и литература.

Основни академски студиї конциповани так же студенти у цеку студийох можу здобуц общи знаня зоз обласци филолоґиї и окремни знаня зоз обласци русинистики, окреме з руского язика и литератури. После закончених ОАС студенти ше можу уписац на Мастер академски студиї.

Приявйованє кандидатох за други уписни термин будзе 4. и 5. септембра. На Оддзелєню за русинистику єст ище 3 места за основни студиї зоз буджету и 6 самофинансуюци.

На Оддзелєнє за русинистику єст єден студент уписани на перши рок ОАС и двойо хтори одслухали перши рок.