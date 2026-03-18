На Општинским змаганю зоз биолоґиї наградзени пецеро школяре

ЧЕРВИНКА – На Општинским змаганю зоз биолоґиї хторе отримане тей соботи, 14. марца у Червинки, участвовали и 12 школяре Школи Петро Кузмяк, а далєй ше пласовали – Кристина Гарвильчак, Олеґ Катона, Матеа Бучко, Тони Чизмар и Даниел Фейди.

На змаганю участвовали школяре висших класох основней школи, та зоз 5. класи Кристина Гарвильчак освоєла 2. место, док Олеґ Катона завжал 3. место. Школяре возросту 6. класи – Матеа Бучко, Тони Чизмар и Даниел Фейди шицки завжали 3. место.

Попри наградзених участвовали и – Заря Ковач зоз 5. класи, потим Адрияна Штранґар, Дарко Еделински и Теа Сабадош, шицки школяре 7. класи, як и Николая Рац, Доротеа Рамач и Никола Петкович хтори школяре 8. класи. Шицких школярох за змаганє пририхтала їх наставнїца биолоґиї Єлена Шомодї.