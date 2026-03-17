На општинским змаганю зоз историї наградзени нашо тройо школяре

РУСКИ КЕРЕСТУР – Основна и штредня школа зоз домом школярох Петро Кузмяк, того викенду, всоботу, 14. марца, була домашня општинскому змаганю зоз историї за школярох основних школох од 5. по 8. класу. Того року участвовали 70 школяре зоз шицких местох општини Кула, односно зоз вкупно седем школох.

Зоз керестурскей школи у возросту 5. класи 3. место освоєл Олеґ Катона, а змагал ше и Радош Селич. Рок старша школярка, Елена Варґа, завжала тиж 3. место, а участвовали и Матеа Бучко и Деяна Тот. Школяре зоз 7. класи того року нє мали своїх представнїкох, док єдини школяр 8. класи хтори участвовал на змаганю бул Никола Петкович, тиж завжал 3. место.

Шицки тройо школяре хтори завжали 3. места виборели пласман на окружне змаганє хторе будзе отримане у априлу у Зомборе.

Школярох за змаганє пририхтал наставнїк историї Деян Бучко, а на концу им уручени и дипломи.

У рамикох општинского змаганя, за шицких присутних школярох була орґанизована и промоция школи. През Power point презентацию ше им представело єй напрями и условия школованя, а потим и просториї школи и интернат. За тоту часц задлужени були педаґоґа Любица Няради и наставнїк ґеоґрафиї Михаїл Римар.