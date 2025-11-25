На першим преподаваню було вельо вирних

НОВИ САД – Перше тематске преподаванє отримане внєдзелю, 23. новембра, у Конкатедралней церкви святих апостолох Петра и Павла.

Еґзорцист Суботицкого владичества о. Небойша Стипич бешедовал на тему „Чи постої зло?”, а тота тема прицагла вельке число вирних хтори жадали вецей чуц о тей духовней теми.

Новосадски парох о. Дарко Рац за Рутенпрес гварел же му окреме мило же на перше преподаванє пришло вельо вирних и нє лєм з нашей заєднїци. Вон гварел же под час крачунского посту будзе ище преподаваня на интересантни вирски теми, а з цильом преглїбйованя своєй вири и же би ше вирни порихтали за найрадоснєйше швето – Крачун.

Нове преподаванє будзе на идуцу нєдзелю, 30. новембра, а почнє после пополадньовей Служби Божей. Будзе го тримац парох словацкей евангелскей церви у Новим Садзе о. Бранислав Кулик, хтори будзе приповедац на тему „Моц фамелиї”.