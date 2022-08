На Першенстве Сербиї у атлетики участвовали и Теодор Штранґар и Марко Колошняї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Того викенду у Сримскей Митровици, отримане Першенство Сербиї за младших пионирох, на хторим участвовали и двойо атлетичаре клубу „Русинˮ – Теодор Штранґар и Марко Колошняї з Руского Керестура.

На Першенстве, всоботу 27. авґуста, на Атлетским стадиону, Теодор Штранґар у дисциплини скаканя до висока прескочел палїцу на висини од 1,38 метери, и з тим резулатом освоєл 7. место на державним уровню. Ґу тому, Теодор звекшал и свой особни рекорд за 13 центиметри.

По словох тренера атлетики Санї Еделински, Теодоров резултат од 1,38 метери мали атлетичаре од 4. по 7. место, та розлика була лєм у числу валяньох.

Марко Колошняї участвовал у дисциплини руцаня вортексу и кулї, и на тим змаганю звекшал свой особни рекорд у руцаню вортекса за 7 центиметри.

