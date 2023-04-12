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На перши дзень Велькей ноци

автор Ол. Живкович
автор Ол. Живкович 74 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Наша традиция на перши дзень Паски подрозумює же ше ходзи по облїваню, та хлапци облїваю дзвичата, а хлопи облїваю жени.

У Керестуре ше того звичая и тей красней традициї притримую и старши и младши хлапци. Старши особи, гоч то дакеди було же ше старше сушедство зишло та, гайд по облїваню, нє барз видно по валалє, алє их єст.

Озда уж од першей, а сиґурно знаме же од другей класи хлапци пооблївали свойо школски пайташки. 

Хлапци штвартей-б класи ше порихтали, оквицели тракторски прикоч и по валалє ходзели облївац свойо школски пайташки. А и хлапци осмей-б класи, добре пооблївали свойо пайташки, бо ше после малей матури порозходза, та най запаметаю!

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