На перши дзень Велькей ноци

РУСКИ КЕРЕСТУР – Наша традиция на перши дзень Паски подрозумює же ше ходзи по облїваню, та хлапци облїваю дзвичата, а хлопи облїваю жени.

У Керестуре ше того звичая и тей красней традициї притримую и старши и младши хлапци. Старши особи, гоч то дакеди було же ше старше сушедство зишло та, гайд по облїваню, нє барз видно по валалє, алє их єст.

Озда уж од першей, а сиґурно знаме же од другей класи хлапци пооблївали свойо школски пайташки.

Хлапци штвартей-б класи ше порихтали, оквицели тракторски прикоч и по валалє ходзели облївац свойо школски пайташки. А и хлапци осмей-б класи, добре пооблївали свойо пайташки, бо ше после малей матури порозходза, та най запаметаю!