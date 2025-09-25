На пияток будзе Ноц виглєдовачох

НОВИ САД – У рамикох Европского тижня виглєдовачох, 16. Европска ноц виглєдовачох будзе на пияток, 26. септембра, од 16 до 22 годзин, у 16 городох ширцом нашей держави.

Под слоґаном „У цеку з науку”, тогорочна манифестация будзе и у Новим Садзе, на двох локацийох: ТЦ БИҐ и културни центер Свилара.

Програма облапя интерактивни науково роботнї, представянє креативних роботох школярох основних школох, а будзе орґанозована и „Кафа з науковцами” у локалу „Д Паб” (The Pub) од 19 до 20 годзин.

Циль манифестациї приблїжиц науку явносци и дац порив младим на виглєдовацке и критичне роздумованє.

Уход ше нє будзе наплацовац.