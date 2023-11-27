На пияток и соботу Фестивал малих сценских формох

НОВИ САД – На 21. Фестивалє малих сценских формох „Дюра Папгаргаї” буду виведзени два театрални представи. Фестивал тирва два днї, 1. и 2. децембра у Ґимназиї „Лаза Костич” (Лази Лазаревича 1) у Новим Садзе.

На пияток 1. децембра, на 20 годзин будзе отворена вистава малюнкох Мариї Йозанов.

На 20:30 годзин почнє представа Дюри Папгаргая „Вистата конїцаˮ у продукциї РКУД „Гавриїл Костельникˮ, у режиї Янка Лендєра, ґлумя Амалия Ковач и Янко Лендєр, сценоґрафию порихтали Нада Лендєр и Ярослав Ковач, суфлер и костими Нада Лендєр, музика и ефекти Мирослав Стричко.

На соботу, 2. децембра, на 19 годзин будзе представа „Конєц”, бантер комедия по мотивох зоз интервюох, писмох, писньох и приповедкох Чарлса Буковского у продукциї Драмского студия „Звонимир Павлович” Руского културного центру, Нови Сад. Автор и режия Славко Винаї, глумя Борислав Сакач, Ася Папуґа, Владимир Манько, Желько Сопка и Йован Бєлица. Наратор Славко Винаї, суфлерка Ивана Чордаш, музика и звучни ефекти Мирослав Пап, дизайн шветла Ириней Гудак, сценоґрафия Єлена Симонович и Славко Винаї, а продуцент и орґанизатор представи Владимир Сивч.

Фестивал малих сценских формох „Дюра Папгаргаї” орґанизує Матка – Дружтво Руснацох Нового Саду – Войводини зоз финансийну потримовку Покраїнского секретарияту за културу, явне информованє и одношеня зоз вирскима заєднїцами, Покраїнскoго секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци, Городу Нови Сад Городска управа за културу Нови Сад и Националного совиту рускей националней меншини у Републики Сербиї.