На пияток и соботу будзе манифестация Миклошевци 2024

МИКЛОШЕВЦИ (РЕПУБЛИКА ГОРВАТСКА) – На пияток и соботу, 30. и 31. авґуста будзе отримана 39. Културна манифестация „Миклошевци 2024”.

На пияток, 30. авґуста у Миклошевцох у Горватскей Културна манифестация „Миклошевци 2024” почнє на 18 годзин зоз Службу Божу, на 19 годзин будзе вистава фитюлох Славици Чорак, КД Руснацох Винковци и КУД „Яким Ґовля” Миклошевци у голу ПШ Миклошевци, а на 20 годзин почнє цаловечарши концерт КУД „Яким Ґовля” у Будинку култури.

На соботу, 31. авґуста на 16:45 положи ше венци, на 17 годзин почнє Културно-уметнїцка програма „Поздрав ровнїни” на отвореней бини и на 19 годзин орґанизоване Друженє и забава зоз тамбуровим составом у Будинку култури.

Манифестацию орґанизує КУД „Яким Ґовля” Миклошевци под покровительством Совиту за национални меншини Републики Горватскей и сопокровительох Општини Томповци и Союзу Руснацох Републики Горватскей.