На пияток Округли стол о Граматики Гавриїла Костельника

НОВИ САД – У Заводу за културу войводянских Руснацох (Матици сербскей 15), на пияток 29. септембра будзе отримани Округли стол – 100 роки Граматики др Гавриїла Костельника (1923). Округли стол орґанизує Дружтво за руски язик, литературу и културу.

Роботи з нагоди означованя рочнїци од виданя Граматики др Гавриїла Костельника буду презентовац Блажена Хома Цветкович, др Михайло Фейса, др Юлиян Рамач и мр Гелена Медєши, а приложени буду и роботи: др Александра Д. Дуличенка, др Оксани Тимко Дїтко, мр Анамариї Рамач Фурман, др Йована Єрковича и Владимира Бесерминя.