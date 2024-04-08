На пияток почина Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї

РУСКИ КЕРЕСТУР – На пияток, 12. априла у Руским Керестуре почнє 56. Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї, хтори будзе тирвац по нєдзелю, 21. априла.

На тот способ, найвекпша смотра драмскей творчосци Руснацох враци ше до свойого узвичаєного, ярнього термину, хтори 2020. року пре початок епидемиї вирусу корони бул поцагнути до єшеньского, односно жимского периоду.

Понеже од предходного Мемориялу прешли нєполни пейц мешаци, цо значи же моментално нєт поставени нови руски представи, а Орґанизацийни одбор ше опредзелєл же репертоар и формат тогорочного 56. Драмского мемориялу Петра Ризнича Дядї будзе комбиновани и иншаки од узвичаєного. Фокус будзе на ювилантских вечарох и госцуюцих представох у хторих участвую нашо драмски аматере. Окреме треба визначиц же буду виведзени и два представи за дзеци, так же и тот значни сеґмент Мемориялу затрима континуитет.

Мемориял почнє на пияток 12. априла на 20 годзин зоз отвераньом вистави експонатох зоз скарбу Петра Ризнича Дядї, Мемориял урядово отвори ювилантка Ирина Гарди Ковачевич, а потим Мирослав Малацко виведзе монодраму Достоєвского „Сон шмишного човека“.

На соботу, 13. априла АП „Бранислав Нушич” зоз Шиду од 20 годзин виведзе представу „Родзени”, автора и режисера Цветина Аничича.

На нєдзелю, 14. априла од 20 годзин будзе отримани ювилантски вечар „Наша Ирин“ з нагоди животного ювилею Ирини Гарди Ковачевич, з модератором Славком Оросом.

Стреду, 17. априла од 11:30 годзин будзе виведзена представа „Побиднїки” автора Сашу Паленкаша, у режиї Адриани Надь Барна, у продукциї Драмского студия „АРТ” Дома култури Руски Керестур.

У истим предполадньовим термину штварток, 18. априла на репертоаре будзе представа КЦ Кула „Заспана красавица” Любивоя Ршумовича у режиї Слободана Ногавици.

На пияток 19. априла од 20 годзин будзе виведзена представа Културного центру Кула „Кус петлич” (Безхвости когуцик) Александра Поповича, у режиї Драґана Остоїча. У тей представи ґлуми – Мирослав Малацко.

Вечар ювиланта Янка Лендєра – „Я Илия и опозиция“, котрому модератор будзе Александра Лендєр Деянович будзе на соботу, 20. априла, а тогорочни Мемориял будзе заключени на нєдзелю, 21. априла од 20 годзин з вечаром стенд-ап комедиї „Шмих нє грих”.