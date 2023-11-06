На пияток почина „Костельникова єшеньˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Ювилейна 30. Културна манифестация „Костельникова єшеньˮ почнє на пияток, 10. новембра, голу Основней и штреднєй школи „Петро Кузмякˮ у Руским Керестуре, з промоцию актуалних виданьох НВУ „Руске словоˮ за младшу читательну публику. Представени буду кнїжки „Животинї у бабовим двореˮ Наташи Еделински Миколка, „Ремесла и професиїˮ Даниели Тамаш, „Сладки кариˮ Меланиї Римар и „Приповедки пред спаньомˮ авторки Златки Чизмар. Нови виданя представи Ирина Гарди Ковачевич.

Исти дзень у Доме култури Руски Керестур на 19 годзин будзе Централна програма „Костельниковей єшенїˮ хтора почнє зоз отвераньом подобовей вистави Амалиї Ковач зоз Кули. У предлуженю ше отрима промоцию нових кнїжкох, з тогорочней видавательней продукциї НВУ „Руске словоˮ. Модератор вечара будзе Микола Шанта, а нови виданя представя рецензенти: Ирина Гарди Ковачевич котра представи кнїжки „Правда до хторей я веримˮ Сонї Алексич и „21ˮ Сашу Палєнкаша. Кнїжку „Як гуторя дїдове – швет бул давно иншакиˮ Владимира Еделински Миколку представи рецензент тей кнїжки Ваня Дула. О кнїжки приповедкох „Валалски вудуленд” Славка Романа Ронда будзе бешедовац Любка Малацко, о кнїжки приповедкох и есейох „Ту ище дахто” Ирини Гарди Ковачевич свойо слово пове Микола Шанта, а роман по сербски „Златно звонцеˮ, чий автор Микола Шанта представи Радмила Ґикич Петрович. Тиж так будзе представена и Руска кухарка по сербски „Русински традиционални куварˮ авторкох Блажени Хома Цветкович и Любици Няради, як и „Културни живот Руснацох у Шидзе” Мирослава М. Цирби о хторей будзе бешедовац др Желько Файфрич. У музичней часци будзе участвовац Женска шпивацка ґрупа Дома култури Руски Керестур, котру предводзи фахови руководителька Еуфемия Планкош.

На соботу, 11. новембра, у Основней школи „Петефи бриґадаˮ у Кули у рамикох „Костельниковей єшенїˮ отрима ше Стретнуце рецитаторох „Михайло Зазулякˮ чий орґанизатор кулски КУД „Др Гавриїл Костельникˮ зоз Кули.

Исти вечар у просторийох Омладинского дома у Руским Керестуре у вечарших годзинох будзе младежска Мултимедиялна манифестация „Дньовкаˮ, хтору орґанизує Здруженє гражданох „Пакт Рутенорум” (Pаct Ruthenorum). Виставу фотоґрафийох, отвори ше скорей „Дньовки”, а после програми будзе и Друженє младих „Афтер-партиˮ у истим просторе.

На нєдзелю, 12. новембра, на 18 годзин „Костельникова єшеньˮ ше предлужи у Дюрдьове, у просторийох КУД „Тарас Шевченкоˮ. За тераз познате же ше представи кнїжку „История руснацохˮ Янка Рамача о хторей будзе бешедовац историчар др Дюра Гарди.

Шлїдуюцого тижня, 16. новембра, у Основней школи „Братство єдинствоˮ у Коцуре на 12 годзин будзе презентация кнїжкох за наймладши возрост, а вечар на 19 годзин у Руским доме буду представени виданя за старших.

Тогорочна манифестация „Костельникова Єшеньˮ закончи ше у Шидзе, на пияток, 17. новембра на 16 годзин, у просторийох КПД „Дюра Кишˮ. Представени буду кнїжки „Як гуторя дїдове – швет бул давно иншакиˮ Владимира Еделински Миколку и „Културни живот Руснацох у Шидзеˮ Мирослава Цирби. О кнїжкох буду бешедовац рецензенти др Татяна Буґарски и др Желько Файфрич, а на програми буду участвовац директор НВУ „Руске словоˮ Борис Варґа и Микола Шанта.