На штварток промоция кнїжки о Руснацох

НОВИ САД – Промоция кнїжки „Як гуторя дїдове – швет бул давно иншаки”, студия о основних характеристикох Руснацох у Бачки и Сриме, автора паноца Владимира Еделинского Миколки будзе на штварток, 5. октобра на 18 годзин у просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох (Матици Сербскей 15) у Новим Садзе. Кнїжку у совидавнїцтве обявели НВУ „Руске слово” и Завод за културу войводянских Руснацох.

На промоциї буду бешедовац директор НВУ „Руске слово” др Борис Варґа и директор Заводу за културу войводянских Руснацох Саша Сабадош, модератор будзе одвичательни редактор Видавательней дїялносци НВУ „Руске слово” Микола Шанта.