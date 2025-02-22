На пияток схaдзка УО Заводу за културу

НОВИ САД – Двацец шеста схадзка Управного одбору Заводу за културу войводянских Руснацох отримана пияток, 21. фебруара у Заводових просторийох.

На дньовим шоре було 6 точки, а после прилапених записнїкох зоз прешлих схадзкох, после кратких толкованьох прилапени и звит о пописаним маєтку Заводу, Финансийни звит и звит о роботи за прешли 2024. рок, принєшени вецей значни одлуки, бешедовало ше и о планох за 2025. рок.

Директор Заводу Саша Сабадош гварел же ше предлужи зоз видаваньом кнїжкох у сотруднїцтве зоз НВУ „Руске слово”, порихтани и каталоґ музейней збирки, а предлужи ше и потримка здруженьом прейґ конкурсох.

Дискутовало ше и о проблему зоз собивательку, односно заключене же ше до Националного совиту Руснацох, хтори власнїк будинка пошлє допис у хторим ше будзе глєдац же би ше ришело єй статус у будинку на даяки леґални способ и на таки способ отримало и добри сушедски одношеня, алє и же би ше могло лєгчейше отримовац простор у хторим Завод.