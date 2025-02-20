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На пияток схaдзка УО Заводa за културу

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич 10 Опатрене

НОВИ САД – Двацец шеста схадзку Управного одбору Заводу за културу войводянских Руснацох будзе на пияток, 21. фебруара на 13 годзин, у просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох (Матици сербскей 15).

За схадзки ше будзе прилапйовац записнїки зоз прешлих схадзкох, а принєше ше одлука о прилапйованю Звита о зробеним пописованю маєтку и обовязкох як и о прилапйованю финансийного звиту, звиту о роботи и Одлуки о розподзельованю добити за 2024. рок. Будзе ше и дискутовац о правилох и контракту о закупу за будинок Матици сербскей 15.

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