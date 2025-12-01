ЗдруженяКултураРутенпресТексти

На пияток Скупштина дружтва за руски язик

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич 20 Опатрене

НОВИ САД – Схадзка Скупштини Дружтва за руски язик, литературу и културу будзе отримана 5. децембра на 11 годзин у Заводу за културу войводянских Руснацох.

На 4. схадзки Скупштини Дружтва будзе ше розпатрац точки зоз порядней дїялносци Дружта.

У другей часци ше планує означованє рочнїцох творительох зоз Календара Дружтва у 2025, а то: o. Йoван Хранилович, Стеван Боднаров, Оскар Кочиш, Владимир Рогаль, Дюра Варґа, Ирина Колєсар, Яким Сивч, Леона Лабош Гайдук, др Михайло Лїкар, Серафина Макаї, др Пол Роберт Маґочи, Жeлимир Пап и др Оксана Тимко Дїтко.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Тирва велька новорочна акция – знїженє до 30%...

Отримана ювилейна 15. Коцурска чутка (фото)

Шветова рада русинскей младежи отримала I зашеданє

Караван представяня кнїжкох за старших закончени у Дюрдьове

Промоция кнїжкох на „Костельниковей єшенїˮ и у Коцуре