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На пияток стретнуце тамбурових оркестрох

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич 126 Опатрене

НОВЕ ОРАХОВО – Стретнуце тамбурових оркестрох „Ораховска єшень” будзе отримане на пияток 20. октобра, на 19 годзин у Доме култури у Новим Орахове.

Стретнуце орґанизує КУД „Петро Кузмяк”.

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