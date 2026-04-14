На пияток у РКЦ премиєра представи „Чарни лебед”

НОВИ САД – На пияток, 17. априла у Руским културним центру (РКЦ) будзе виведзена премиєра новей инсценациї представи Чарни лебед по мотивох драмского тексту истей назви Звонимира Павловича хтори за сцену адаптовал и режирал Славко Винаї.

Представу у чечуцей театралней сезони 2025/26. поставя Драмски студио Звонимир Павлович Руского културного центру Нови Сад, а у трочленим ансамблу наступаю Ивана Чордаш (Саломе), Борислав Сакач (Гадар) и Дарко Маньош (Гад).

Попри режиї, Славко Винаї и автор сценоґрафиї. Асистент режиї Саша Сабадош, автор музики и ефектох Йован Бєлица, музични продуценти Мирослав Пап и Ненад Илич, а суфлерка и инспициєнтка Ася Папуґа. Дизайн шветла Ириней Гудак, а продуцент представи Владимир Сивч.

Представа почнє точно на 20 годзин, а уходнїца кошта 400 динари.