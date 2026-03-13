На подобовей роботнї участвовали и три школярки керестурскей школи

КУЛА – Народна библиотека Кула, у сотруднїцтве зоз Ґалерию Милан Коньович зоз Зомбору, 7. марца, у Ґалериї Културного центру у Кули, отримала подобову роботню зоз дзецми и наставнїками подобовей култури тей општини.

Заинтересовани дзеци основношколского возросту, од пиятей по осму класу, мали нагоду по углядзе на дїла визначного маляра и академика Милана Коньовича, намальовац свойо интерпретациї даєдних його найпознатших дїлох.

На роботньох участвовали и три школярки зоз Керестурскей школи Петро Кузмяк – София Сопка, Милена Рамач и Клара Блаґоєвич, а провадзела их наставнїца Соня Алексич.