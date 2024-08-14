На подручу општини Шид рошлїни загрожени пре сушу

Найзагроженши кукурица и соя, води треба и заградкарским рошлїном и овоцнїком, а цо ше дотика слунечнїку, вон ище и добре подноши сушу и горучави

Гоч метеоролоґове нависцовали прешлого пиятку и соботи можлїви диждж, на подручу општини Шид го нє було, а суша тирва уж тижнями. Як зме чули од парастох, найзагроженши кукурица и соя, а дижджу треба и заградкарским рошлїном и овоцнїком. Цо ше дотика слунечнїку, вон ище и добре подноши сушу и горучави.

– На моїм полю слунечнїк досц добри и лїсце нє „подгорело”, вироятно прето же є пошати у оптималним часу, и же применєти шицки аґротехнїчни мири. Думам же по 20. авґуст будзе и тлачидба и наздавам ше доброму урожаю. Медзитим, видзел сом у других часцох хотара, окреме на Суватове, же кукурица досц „подгорела”, можебуц, и на 50 одсто польох. Думам же то досц завиши од гибриду хтори пошати, и кельо є одпорни на сушу, алє и чи применєти шицки потребни аґротехнїчни мири – гвари Никола Стоєцки зоз Шиду.

Пре нєдостаток влаги нє лєгко анї овоцнїком, а без залїваня би анї нє було доброго урожаю. Як нам гварел овоцар зоз Шиду хтори ма овоцнїки у Бикичу, Далибор Гнатко, тераз ше обера грушки вилямовки, и ище єдна файта брескиньох, и урожай и квалитет плодох добри, алє залївац ше муши каждодньово.

Продукция желєняви у заградох при людзох хтори продукую лєм за свойо потреби досц чежка без залїваня, а у менших заградох кед нєт системи залїваня „капка по капка”, цо ше им и нє виплаци пре малу поверхносц, рошлїни у досц подлим стану. И кед ше мануало (ручно) залїва у раншох годзинох кед жем кельо-тельо през ноц охладзена, слунко швидко шицко висуши, прави ше скора и лїсце подгорює. Чежко було випродуковац и кромплї, бо им нє одвитовала хвиля, а тиж и огурки, и окреме парадичи хтори у таких нєвигодних обставинох препадаю.

Як зме чули од єдного продукователя парадичох на велько, проблем же парадичи пукаю, та траца швижосц и такой ше починаю губиц. Уж на шидским пияцу коштаю 150 динари, мож найсц и туньше, алє вец питанє яки квалитет. Кромплї на килу мож купиц по 60 динари, як и огурки, кед ше купує на вецей мож найсц и туньше, а вироятно будзе драгше як ше авґуст будзе блїжиц ґу концу. То ше будзе одношиц и на кукурицу, хтора тераз на статковим пияцу на мало кошта 2.500 динари за сто килограми. А ґу тому треба додац и же статкаром нє лєгко, бо пре горучави крави даваю менєй млєка, кури менєй вайца, а и швинї за карменє маю слабши „апетит”, випатра, аж док нє ошвижи.

ПОМАГАЮ ШВИЖИ НОЦИ

Добре же остатнї даскельо днї голєм ноцни и ранши температури коло 15 ступнї, цо помага рошлїном же би прежили дньову горучаву. Медзитим, метеоролоґове од штредка тижня нависцую ознова „тропски днї и ноци”, так же рошлїном ознова будзе чежше. Же нєт води кельо треба же би було, гутори и податок же локални поток Шидина, тиж, уж тижнями цалком без води, и же пресушел.