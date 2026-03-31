На Покраїнску смотру пласовали ше три рецитаторки з Керестура

БАЧ – Зонска смотра рецитаторох Поето народу мойого, отримана всоботу и внєдзелю 28. и 29. марца, у Велькей сали Народней библиотеки „Вук Караджич” у Бачу, на хторей пласман за Покраїнску смотру виборели три рецитаторки зоз Руского Керестура – шестри Даниєла и Милена Рамачово и Ема Живкович.

У младшим возросту змагали ше 53 рецитаторе, а з Керестура змагала ше лєм Даниєла Рамач хтора и виборела пласман на Покраїнску смотру.

У штреднїм возросту, дзе участвовали 48 рецитаторe, з Керестура ше змагали Заря Ковач и Милена Рамач, та Рамачова прешла далєй на висши ступень змаганя, док у старшим возросту од 32 рецитаторох, з Керестура ше лєм Ема Живкович пласовала далєй.

У трох возростних катеґорийох наступели вецей як 130 рецитаторе, а рецитаторох з Керестура пририхтали їх фахово руководителє – Оленка Живкович и Мирослав Малацко.

Покраїнска смотра рецитаторох будзе отримана од 24. по 26. април у Сечню.