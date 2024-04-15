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На покраїнску смотру рецитаторох пласовала ше и школярка з Коцура

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич 63 Опатрене

КОЦУР – На 54. покраїнску смотру „Поето народу мойого” зоз коцурскей школи „Братство єдинство” пласовала ше школярка III класи Лара Ґубаш.

Школярка III класи Лара Ґубаш участвовала на 54. Зонскей смотри рецитаторох, хтора отримана у Бачу од 6. по 7. април и пласовала ше на покраїнску смотру у младшим возросту.

Лара Ґубаш рецитує писню: „Повадзени ципели” (Посвађане ципеле), Деян Алексич, а менторка єй Мария Полдруги. Предсидатель пейцчленого жирия бул ґлумец, професор на Академиї уметносцох у Новим Садзе Предраґ Момчилович.

Покраїнска смотра рецитаторох „Поето народу мойого” будзе отримана од 19. по 21. април у Сечню.

На општинскей смотри рецитаторох, хторa отриманa у Вербаше, зоз коцурскей Основней школи участвовали у младшим возросту Катарина Бесерминї I класа, менторка Славица Чельовски и Лара Ґубаш III класа, менторка Мария Полдруги и у стреднїм возросту участвовал Андрей Сабо VIII класа, менторка Снежана Шанта.

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