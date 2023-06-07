На поладнє будзе преверйованє сиренох

КУЛА/РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка, 7. юния, на 12 годзин будзе преверйованє чи исправни сирени у шицких местох општини Кула, та и у Руским Керестуре.

Преверйованє чи сирени исправни окончи ше зоз оглашованьом сиренох, тє. оглашованьом сиґнала ровномирного тона у тирваню од 60 секунди – знак „ПРЕСТАВАНЄ ОПАСНОСЦИ”.

Оглашованє сиренох за явне знємирйованє будзе у населєних местох општини Кула, а за тото достата согласносц Сектору за позарядово ситуациї Оддзелєня за позарядово ситуациї МУП Републики Сербиї у Зомборе.