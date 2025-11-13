РутенпресСпортТексти

На полусезони на штредку таблїчки

автор Д. Барна
автор Д. Барна

КУЛА/РУСКИ КЕРЕСТУР – У дзевятим и дзешатим колу Кадетскей лиґи Зомбор кадети Русина, пондзелок 10. и вовторок 11. новембра, одбавели у Кули и у Руским Керестуре першенствени стретнуца зоз ФК „Гайдук 1912” и ОФК „Оджак”.

У Кули були поражени зоз резултатом 4:2, а у Керестуре победзели екипу зоз Оджаку, та резултат бул 3:0.

За екипу Русина процив екипи Гайдука 1912 бавели: Марко Драґутинович, Марко Колошняї, Андрей Чижмар, Даниел Надь, Тони Орос, Лука Фа, Алекс Цвайґ, Алекса Сопка (c), Теодор Штранґар, Давид Джуня и Иван Планчак.

На лавочки ище були Матия Грубеня и Михайло Грубеня.

Ґоли за екипу Русина дали: Даниел Надь и Теодор Штранґар.

За екипу Русина процив екипи ОФК „Оджак” бавели: Марко Драґутинович, Марко Колошняї, Андрей Чижмар, Даниел Надь, Тони Орос, Лука Фа, Алекс Цвайґ, Теодор Штранґар, Давид Джуня, Иван Планчак и Алекса Сопка (c).

До бависка ище вошол Михайло Грубеня.

Ґоли за екипу Русина дали: Андрей Чизмар, Даниел Надь и Давид Джуня.

Екипу Русинoвих кадетох на стретнуцох водзел Деян Йолич.

После одбавеного дзешатого кола закончена и єшеньска часц першенства, а кадети Русина закончели полусезону на шестим месце на таблїчки Кадетскей лиґи Зомбор, дзе зазначели пейц побиди и пейц пораженя, и освоєли 15 боди.

