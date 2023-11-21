На полусезони предостатнї у лиґи

ЧЕЛАРЕВО – Фодбалере Русину, всоботу 18. новембра, у госцох, одбавели остатнє коло у єшеньскей часци першенства Подручней фодбалскей лиґи Зомбор. Процивнїки им були фодбалере зоз Челарева, од хторих страцели зоз 3:1 (0:0), а єдини ґол за Русин дал Андрей Малацко.

Русин забера 15. место зоз скромнима 11 бодами и ґол розлику 20 дати и 36 достати ґоли.

У першим полчасу, всоботу, русиновци мали даскельо добри нагоди за ґол, алє ше початни резултат нє менял. У другей чсци стретнуца, после досудзеного пеналу за домашнїх, у 54. минути, домашнї дали ґол и пребераю инициятиву. У 71. минути, домашнї дуплирали водство, же би лєм о даскельо минути резултат глашел 3:0 за домашнїх. Перши и остатнї ґол за Русин дава Малацко, после хторого поставени и конєчни резултат на тим стретнуцу.

Русин наступел у составе – Михайло Надь, Стефан Тома, Боян Голик, Иґор Хрнчиар, Деян Павлович, Филип Вуйович, Небойша Попович, Стефан Мароєвич, Матей Саянкович, Андрей Малацко, Деян Чернок.