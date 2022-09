На пондзелок буду розписани виберанки за национални совити

БЕОҐРАД – Як сообщело Министерство за людски и меншински права и дружтвени диялоґ, на пондзелок, 5. септембра, буду розписани виберанки за нови зволаня националних совитох националних меншинох, а буду отримани 13. новембра 2022. року.

Виберанки за нове зволанє Националного совиту Руснацох буду отримани нєпоштредно, з оглядом же ше на Попису жительства 2011. року як Руснаци вияшнєли 14.246 особи, од котрих 7.231 особа уписана до Окремного виберацкого списку, цо вецей як 40 одсто кельо потребне за отримованє нєпоштредних виберанкох.

З одлуку о розписованю виберанкох, окрем датума отримованя, одредзує ше и число членох и способ їх вибераня. Остатнї термин за отримованє виберанкох 22. новембер, односно 15 днї пред законченьом мандата националного совиту котри остатнї конституовани.

(Опатрене 44 раз, нєшка 44)