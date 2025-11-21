На пондзелок Инфо днї о енерґетскей ефикасносци у Кули

КУЛА – На пондзелок, 24. новембра, на 12 годзин, у просторийох Општинскей управи Кула, буду отримани Инфо днї з нагоди розписованя Явней поволанки за софинансованє мирох енерґетскей санациї фамелийних хижох и квартельох на териториї општини Кула за 2025. рок.

Инфо днї орґанизовани зоз цильом же би ше гражданом представело бенефити укладаня до мирох енерґетскей ефикасносци, же би ше гражданох информовало о условийох за участвованє у явней поволанки, як и же би ше визначело предосци хтори проєкт „Чиста енерґия и енерґетска ефикасносц за гражданох – SURCEˮ приноши локалней заєднїци.

Гражданє информациї достаню директно од окончовательох роботох хтори буду присутни, а подробнєйше о тим мож пречитац на сайту Општини Кули.