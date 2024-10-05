На пондзелок почина „Дзецински тидзень”

НОВИ САД – Манифестация „Дзецински тидзень” будзе означена од 7. по 13. октобер.

Под слоґаном „Я дзецко мам план: толеранция и любов кажди дзень” „Дзецински тидзень” ше означи и у Новим Садзе, a у манифестацији буду учествовац вецей як 8.000 дзеци, виявела Соня Радакович, членїца Городскей ради за социялну защиту и старанє о фамелиї и дзецох.

По словох Радаковичовей шлїдуюцого тижня буду орґанизовани културни, спортски и едукативни програми и роботнї за дзеци на хтори ше уход нє будзе наплацовац. Финансийни средства обезпечени зоз буджету Города Нового Саду прейґ управи за социялну защиту дзецох, манифестацию и того року орґанизує Здруженє Живот як инспирация.

Шветочне отверанє манифестациї будзе на пондзелок, 7. октобра на 12 годзин на Спенсу при вельких ґарадичох на першим поверху.