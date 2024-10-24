На пондзелок схадзка Националного совиту Руснацох

РУСКИ КЕРЕСТУР – На пондзелок, 28. октобра будзе отримана 26. схадзка Националного совиту рускей националней меншини. Схадзка будзе на 18:00 годзин прейґ Зум платформи.

За схадзку предложени пейц точки днового шора, а будзе ше давац думаня о Вименкох и дополнєньох Финансийного плану Завода за културу войводянских Руснацох за 2024. рок и Вименкох и дополнєньох Програми роботи Завода за културу войводянских Руснацох за 2024. рок и будзе ше давац предкладаня за розришенє и менованє предсидателя и членох Надпатраюцого одбора Завода за културу войводянских Руснацох.

Будзе и прилапйовац Правилнїк о хаснованю просторийох Националного совиту рускей националней меншини у Коцуре. Тиж ше принєше одлуку о додзельованю позарядових стипендийох.