На предстояцим Польопривредним сайму будзе вецей викладачох як влонї

НОВИ САД – На Новосадским сайму од 18. по 23. май будзе отримани 91. медзинародни польопривредни саям, а очекує ше же на нїм будзе участвовац коло 1.200 викладаче зоз 40 жемох швета, цо по числу учашнїкох за 10 одсто вецей у одношеню на рок скорей.

На конференциї за новинарох у Беоґрадзе о предстояцим сайму гварене же тот саям нє лєм вистава економскей модернизациї аґрара и поживовей индустриї, алє и место комуникациї и повязованя привреднїкох.

Вивершни директор за саямску дїялносц Борис Надлукач гварел же ше за шейсц днї сайма представя шицки хтори ше занїмаю зоз польопривреду, або ше операю на ню, а годно видзиц шицко, од шацох по дрони.

Медзинародни польопривреди саям ношитель ознаки „Найлєпше з Войводини” и ма моцну потримовку Европскей униї, хтора партнер тогорочного сайма.

Компания КИТЕ ДОО будзе дарователь у Дарунок-бависку, найвекша награда будзе трактор Джон Дир 5045 д (John Deere 5045 d).

Поєдинєчни уходнїци буду коштац 800 динари, а при колективних нащивох 600 динари по особи (кед у ґрупи єст вецей як 15 особи). Уходнїци за школярох, студентох и пензионерох, за дзеци од 7 пo 14 роки буду коштац 400 динари. Шицки купени уходнїци купони за участвованє у Дарунок-бависку.