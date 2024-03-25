На препатрунок ше одволали лєм 36 жени

РУСКИ КЕРЕСТУР – Параван ⹂Будз шмела, препач шеˮ, вчера нащивел Руски Керестур и так обезпечел безплатни превентивни препатрунок першох женом од 20 по 55 роки. Акция отримана у орґанизациї Здруженя ⹂Жена зоз женуˮ зоз Беоґраду и Општини Кула, а одволанє, по словох орґанизаторх, могло буц и векше.

Превозка, опремена зоз ултразвучним апаратом и опрему нєобходну за дияґностични препатрунок, була поставена помедзи Амбуланту и Огньогасним домом, дзе нашо согражданки мали нагоду поробиц безплатни препатрунок и з лїкарами побешедовац о шицким цо их интересує у вязи зоз карциономом першох.

Того дня, на акцию ше одволали 36 жени, од хторих три жени послати на мамоґрафию. Од 33-ох препатрених женох, 17 мали цисти и фиброаденоми, нє була зазначена анї єдна пременка на малиґнитет, алє тото цо орґанизаторох нєсподзивало, як гварели, то же од 33-ох препатрених женох, лєм два жени були скорей на препатрунку, док гевти други нїґда нє робели ултразвучни препатрунок першох.

Тото цо, медзи иншим, наглашела єдна од снователькох Здруженя Мария Лукич, то же жени треба голєм раз рочнє же би робели превентивни препатрунок першох, понеже карцином начас пренайдзени, у 99 одсто случайох и вилїчлїви. Ґу тому, наглашела же жени хтори маю до 45 роки треба же би робели ултразвук, док жени уж после 45 рокох би требали поробиц мамоґрафию.

Шлїдуюцого дня, односно нєшка, параван одвежени до Крущичу, а по словох орґанизаторкох, подобну акцию у Руским Керестуре би ше могло обчековац уж у октобру.